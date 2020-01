Simultaan schaken met kampioen in Vlaardingen

Twintig jongeren dagen schaakkampioen uit in Vlaardingen

Simultaanschaken met schaakkampioen in Vlaardingen

Twintig jongeren dagen schaakkampioen uit in Vlaardingen

Nederlands schaakkampioen Dimitri Reinderman nam het zaterdag in Vlaardingen op tegen twintig deelnemers tegelijk. "Altijd leuk dat suimultaan schaken, maar zelfs voor mij vermoeiend", zegt de schaakgrootmeester.

"Schaken is goed voor je hersenen. Eens een keer niet op de telefoon", zegt Corinne Drescher van bibliotheek De Plataan over het evenement.

"Het doel was om jongeren te triggeren om mee te doen, omdat ze meestal vooral bezig zijn met gamen en de computer", vertelt Drescher.

"Wij hebben in de bibliotheek vaak offline dagen, dan doen we bordspellen. Het is gezond en leuk om te doen", vervolgt Drescher.

De jonge deelnemers reageren enthousiast op het evenement. "Ik vind het echt heel spannend", biecht een 12-jarige schaker op. "Ik hoop later ook kampioen te worden."