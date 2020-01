Twintig jongeren dagen schaakkampioen uit in Vlaardingen

Nederlands schaakkampioen Dimitri Reinderman nam het zaterdag in Vlaardingen op tegen twintig deelnemers tegelijk. "Schaken is goed voor je hersenen. Eens een keer niet op de telefoon", zegtĀ Corinne Drescher van bibliotheek De Plataan over het evenement.