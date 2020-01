ARCHIEF RIJNMOND 22 dec 2019 – De week van Jules

Afgelopen week was een verwarrende week.Het begon ermee dat ik nog steeds een beetje last had van het licht grieperige gevoel waar ik al een tijdje mee rondloop. Terugkerende hoofdpijn, buikpijn, beetje spierpijn, een zekere lusteloosheid.

Ik heb alweer even geleden een griepprik gehaald. Die beschermt niet volledig, zo weet ik. Je kunt tóch griep krijgen. Maar als dat dan gebeurt kan zo’n prik maken dat de verschijnselen minder sterk zijn. En ik vermoedde dat er zoiets speelde. Al een paar weken.

Ik hoorde zo links en rechts van mensen die veel zwaarder getroffen waren.

En toen, op donderdagochtend, ging de telefoon.

De vrouw van Jules Deelder.

Jules was dood.

Hij was in de nacht ervoor gestorven, zo rond vijven.

Een paar dagen eerder was hij niet lekker geworden.

Een griepje, zo leek het.

Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat er meer aan de hand was. Meerdere van zijn organen stonden op omvallen.

’s Nachts hebben ze met een paar mensen afscheid genomen in het ziekenhuis, met jazz-muziek erbij.

Wat ik moest voelen bij deze doodstijding wist ik niet. Ik was misschien vooral een beetje in verwarring. Ik heb de neiging om traag te reageren op van alles en nog wat. Emoties vind ik sowieso een lastig terrein.

Wel wist ik wat me te doen stond.

Meteen na dit gesprek heb ik Rijnmond gebeld.

Om een nieuwsmachinerie in werking te zetten waarin ik ook een rolletje had.

Want ik weet hoe dat gaat. Bij zo’n bericht gonst het meteen over de redactie: wie gaan we bellen? Wie kunnen we in de studio krijgen?

Rijnmond zond de hele verdere dag een stroom uit aan reacties van mensen die iets konden vertellen over de betekenis van Deelder voor de stad, voor de literatuur, voor Sparta, voor de jazzwereld en voor henzelf.

En ik ben dus ook aangeschoven om over Jules te vertellen.

Het toeval wil dat ik nog maar een paar weken daarvoor, in de aanloop tot zijn 75e verjaardag, een middag bij hem thuis ben geweest voor een langer radiogesprek. Dat gesprek is op 24 november, op zijn verjaardag, uitgezonden in Archief Rijnmond, en op de dag van zijn dood – nog maar 3,5 week later – integraal herhaald.

De dag ná het overlijden van Jules was ik kapot.

Dat grieperige gevoel dat ik de dag ervoor min of meer opzij had moeten schuiven kwam dubbel zo hard terug. En de onrust en de onbestemde gevoelens knaagden aan mijn gemoed.

Ik ging ook eens nadenken.

Deelder maakte al wel een tijd een wat broze indruk, maar hij was van binnen dus nog zwakker dan ie van buiten leek.

En voor iemand met een zwak gestel kan een griepje fataal zijn.

Ergens moet ie dat griepje hebben opgelopen.

Iemand moet hem hebben ‘besmet’.

Op het feest van zijn 75e verjaardag in De Doelen heeft Jules natuurlijk talloze mensen gesproken en de hand geschud, maar ik ging me toch afvragen of ík al een beetje gammel was toen ik hem laatst opzocht.

Ergens in mijn hoofd hoorde ik de echo van een gedicht van Jules.

Een gedicht over zanger en trompettist Chet Baker.

Jules kwam zijn held een keer tegen in jazzcafé Dizzy in Rotterdam.

Ik citeer:

‘Ik sprak hem aan

Inderdaad, zei Chet

Hij was nu hier in

Rotterdam, maar hoe

lang hij er nog wezen

zou—al sloeg je ’m

dood—dat bleef de

vraag



’t Antwoord

kwam sneller dan

verwacht—twee

dagen later stond

het in de krant:

‘Trompettist valt

dood in Amsterdam’

Er ging een steek

door m’n hart

Want wat o wat

als ik gewoon m’n

mond gehouden had?’

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

JULES DEELDER

2. De dood – Jules Deelder

3. Snappin’ out – Hank Mobley

4. Oh kut – Jules Deelder & Herman Brood

5. Lieve Ari – Jules Deelder

6. Trees and grass and things – New Cool Collective

7. Gedicht voor Chet – Jules Deelder

8. Stadsgezicht – Jules Deelder

9. Stadsgezicht – Mike Boddé

10. Stadsgezicht – Margje van der Wal

11. Swingkoning – Jules Deelder

12. Bix – Jules Deelder & Boris van der Lek

AANKONDIGINGEN

13. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

14. Omstreeks kerst – Jaap van de Merwe