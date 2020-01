Jon Dahl Tomasson nieuwe trainer Malmö FF

De laatste jaren is Tomasson als assistent-bondscoach verbonden aan het Deense nationale team. Eerder was hij in Nederland hoofdtrainer van Excelsior en Roda JC. Het avontuur bij laatstgenoemde club liep uit op een teleurstelling. In Limburg werd Tomasson snel ontslagen. Ook was hij nog assistent-trainer bij Vitesse.

Landstitel en UEFA Cup

Tomasson speelde in zijn actieve carrière over twee periodes bij Feyenoord. In 1999 werd hij landskampioen met de Rotterdamse club, drie jaar later (in 2002) won de Deen de UEFA-Cup met Feyenoord door Borussia Dortmund in de finale met 3-2 te verslaan. Tomasson scoorde in dat duel eenmaal.