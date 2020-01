Na de brand bij de Dierenhoek: 'Alles is weg'

Het is een paar uur na de brand als Ingrid Herman voor het eerst de schade aan Dierenhoek 't Sparretje in Maassluis bij daglicht ziet. "En het valt niet mee", zegt ze. "Binnen is alles kapot."

In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in een schuur, waar medicatie, voedsel en gereedschap lag opgeslagen. "Dat is allemaal weg", verzucht Herman. "En dat terwijl ik gisteren in Schipluiden nog een hele lading voedsel heb gehaald. Voor niets dus."

Herman geeft toe dat ze er emotioneel 'best wel doorheen zit'. "Je steekt hier toch wel behoorlijk wat tijd in. En dat zie je allemaal voor je ogen in stukken liggen."

Gelukkig zijn er bij de brand geen dieren om het leven gekomen, zegt Herman verder. "Daar ben ik nog zo blij om. We hebben de konijnen, die in de buurt stonden, op tijd in veiligheid kunnen brengen. Inmiddels hebben de beestjes allemaal een schoon hok gekregen en zijn ze veilig."

Alleen poes Smokey is nog zoek. Die is er tijdens de brand vandoor gegaan.

Hulp

Ondertussen leeft Maassluis massaal mee met de Dierenhoek. Vanmorgen kwamen de wethouders van het havenstadje langs om groente en fruit te brengen en ze zijn niet de enigen. "Iedereen leeft mee en komt spullen brengen. We hebben het hard nodig", gaat Herman verder. "We zullen de komende dagen maar in gesprek moeten gaan met de gemeente om te kijken hoe we hieruit gaan komen."

De politie heeft ondertussen het sporenonderzoek aan het Sparrendal afgerond. Brandstichting wordt niet uitgesloten.