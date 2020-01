Bombrief in Rotterdams sorteercentrum was retour gestuurd door tankstation

Bij het postsorteercentrum van PostNL aan de Terbregseweg, nabij het Kralingse Bos in Rotterdam, is zondagmiddag een verdacht pakketje aangetroffen. Het blijkt om een bombrief te gaan waarvan eerder deze week al melding werd gemaakt door de eigenaar van een tankstation in Rotterdam. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) heeft het pakketje onschadelijk gemaakt.

Een medewerker van PostNL vond dat de brief er verdacht uitzag en belde de politie. Die liet vervolgens weten dat de envelop er hetzelfde uitziet als eerdere bombrieven. De envelop had een verdikking en een sticker met de adresgegevens van het CIB.

De explosieven uit de brief worden, nu ze onschadelijk zijn gemaakt, naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht.

Het postsorteercentrum aan de Terbregseweg is zondagmiddag gedeeltelijk ontruimd geweest vanwege de vondst.

Zes bombrieven en twee lege enveloppen

Deze envelop is de zesde bombrief die deze week werd gevonden. De voorgaande brieven werden gevonden in twee hotels en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een autobedrijf en tankstation in Rotterdam.

Naar zondag blijkt is van de bombrief bij het Rotterdamse tankstation alleen melding gemaakt. De ontvanger had de brief inmiddels al retour afzender gestuurd. Deze brief is nu opgedoken bij het sorteercentrum, laat de politie weten.

De eerdere twee brieven die 'vanuit het CIB' op weg waren naar Maastricht, telt de politie niet mee. "Omdat die enveloppen leeg waren toen ze werden gevonden. Wel hadden deze enveloppen brandschade opgelopen", vertelt een woordvoerder van de politie Amsterdam.