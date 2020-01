Nieuwe bombrief gevonden bij postsorteercentrum in Rotterdam

Bij het postsorteercentrum van PostNL aan de Terbregseweg, nabij het Kralingse Bos in Rotterdam is zondagmiddag een verdacht pakketje aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat het om een nieuwe bombrief gaat.

Het gaat om een retourzending. Een medewerker van PostNL vond dat het de brief er verdacht uitzag en belde de politie. Die meldt dat de envelop er hetzelfde uitziet als eerdere bombrieven. De envelop heeft een verdikking en een sticker met de adresgegevens van het CIB.



Een explosievenexpert van de politie beoordeelt of de bombrief ter plaatse onschadelijk gemaakt moet worden. Als dit niet nodig is, dan gaat de brief in een speciale koffer naar het Nederlands Forensisch Instituut.

Het postsorteercentrum aan de Terbregseweg hoeft vooralsnog niet te worden ontruimd.

De gevonden envelop zou de negende bombrief zijn. Aan wie het verdachte pakketje gericht was, is nog niet bekend.