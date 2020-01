Ragnar Ache over transfer naar Eintracht Frankfurt: 'Echt raar dat ik nu al ga'

Ragnar Ache over transfer naar Eintracht Frankfurt: 'Het is echt raar dat ik nu al naar Eintracht ga'

Sparta-spits Ragnar Ache maakt komende zomer zijn droomtransfer naar Eintracht Frankfurt. De aanvaller groeide op in de buurt van Frankfurt en keert na zijn periode in Nederland dus terug in Duitsland. Wel blijft hij het huidige seizoen nog bij Sparta en ging hij dus gewoon op trainingskamp naar Spanje.

"Ik heb altijd voor Eintracht willen spelen, het is een heel mooie stap", zegt de Duitse spits tegenover Rijnmond.

Droomstap, maar blij bij Sparta

Omdat Ache nooit geheimzinnig deed over zijn voorkeur voor de Duitse club, is de belangstelling misschien wel aangezwengeld. "Ik weet niet of het toevallig is, maar het feit dat ik heb gezegd dat Eintracht mijn droomclub is, heeft er denk ik wel aan bijgedragen."

Ache is blij dat hij het komende halfjaar nog bij Sparta blijft. "Natuurlijk ben ik blij dat ik bij Sparta mag blijven en gewoon minuten mag blijven maken. Dat is mooi. Ik speel al een tijdje bij Sparta en dan is het lekker dat ik hier mag blijven spelen."

Hard gegaan

Het is hard gegaan met Ache. Vorig seizoen was hij niet eens een onbetwiste basisspeler. "Het ging heel hard. Als ik er nu zo over nadenk, is het eigenlijk echt raar. Een jaar geleden was ik nog geblesseerd en nu kan ik al naar Eintracht. Ik besef het misschien nog niet helemaal."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Ache.