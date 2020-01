Iljo Keisse na jaren terug in in Ahoy: 'Superblij dat ik terug ben, een heel mooie Zesdaagse'

Iljo Keisse na jaren terug in in Ahoy: 'Superblij dat ik terug ben, een mooie Zesdaagse'

Iljo Keisse is na jaren afwezigheid terug bij de Wooning Zesdaagse. De Belg geniet in Ahoy met volle teugen met zijn koppelpartner Niki Terpstra.

"Ik ben blij om terug te zijn", zegt de baanwielrenner tegenover Rijnmond.

"De laatste jaren waren een beetje moeilijk. Ik had ook vijf keer gewonnen en ik had daar een bepaalde prijs opgeplakt. Daar zijn we eigenlijk nooit uitgekomen. Ook begrijpelijk van de organisatie, maar ik heb ook nooit toegegeven. Tot nu.

Ik ben 37 geworden en dit is één van de mooiste Zesdaagses. Ik vind Gent natuurlijk nog mooier, maar dat is mijn 'thuis-Zesdaagse'. Maar dit is een heel mooie Zesdaagse. Elk jaar deed pijn dat ik er niet bij was. Nu heb ik gezegd: ik kom terug en ik ben eigenlijk wel superblij dat ik weer terug ben."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Keisse. Daar heeft hij het onder andere over de samenwerking met zijn partner Niki Terpstra.