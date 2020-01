Sporten in je eigen taal tijdens bootcamp voor doven en slechthorenden

"Voor veel dove en slechthorende mensen is er een drempel om naar de sportschool te gaan. Wij proberen mensen bewust te maken van gezondheid en beweging door het gebruik van gebarentaal", zegt Robin Frings.

"In het verleden heb ik moeite gehad met sporten, door communicatieproblemen. Door mijn ervaring weet ik hoe moeilijk het is als dove of slechthorende om een teamsport te beoefenen. Je voelt je minder thuis. We hebben dit georganiseerd zodat mensen zelfverzekerder kunnen zijn", vervolgt hij.

Eigen taal en tempo

Mede-organisator Jan-Willem merkt dit ook op zijn werk op een school voor doven en slechthorenden. Daarom zijn zij samen dit bootcamp gestart. "Wij willen mensen bedienen in hun eigen taal en in hun eigen tempo en eigen manier. Omdat wij daar als slechthorenden zelf veel ervaring mee hebben, vinden we het prettig om dit over te geven aan anderen."

Zo was Jan-Willem zelf altijd keeper van zijn voetbalteam. "Dan kan ik altijd voor mij kijken, dan heb ik niet zoveel moeite met dat ik niet kan horen."

Het is volgens Jan-Willem dan ook belangrijk dat dove of slechthorende sporters aangeven wat ze mankeren, zodat daar rekening mee gehouden kan worden. "Zeker bij het sporten. Sport verbroedert, mensen willen graag helpen. Op wedstrijd niveau is het misschien iets anders, maar daarvoor hebben we ook de Deaflympics en dovensportclubs en kan je daarin competeren."