Het gaat hard bij de Wooning Zesdaagse: 'Een keiharde strijd'

Wim Stroetinga over Zesdaagse: 'Gaat veel harder in de breedte'

Jan-Willem van Schip: "Het gaat super hard. Het is gewoon een keiharde strijd. Er worden niet super veel rondes gepakt. Als iemand een ronde pakt, dan is het op het scherpst van de snede.

Dan is het omdat de rest niet meer kan of omdat het moment goed is óf omdat er kneiterhard wordt gereden. Er zijn geen cadeautjes, het is gewoon volle bak koers."

Dat komt volgens Wim Stroetinga doordat er in de breedte meer goede koppels aanwezig zijn. "Normaal steken er altijd vier koppels bovenuit. Nu zijn dat er zeven of acht. Dan gaat het veel harder in de breedte. Ik heb het idee dat ik meer heb afgezien dan vorig jaar."

Elke dag anders

Maximilian Beyer won op dag vier de koppelkoers en merkt ook dat het 'snel gaat'. "Elke dag kan er een grote verandering zijn, als een team niet de goede benen heeft. Het gaat gaat inderdaad heel snel."

Roger Kluge draait ook in de top mee van de Zesdaagse. "Het ligt echt dichtbij elkaar en ik kan niet zeggen wie nu de beste is. Er gaan gewoon vijf teams voor de winst. We moeten vechten tot en met het einde."

Geen ruimte

Omdat het deelnemersveld zo sterk is, kan niemand echt rusten nemen. "Iedereen is steeds naar elkaar aan het kijken en elkaar aan het achtervolgen. De gemiddelde snelheid is best hoog en dat geen ruimte om aan te vallen. Dat maakt het heel snel omdat we nooit gas terugnemen", zegt Kluge.

Bekijk hierboven gesprekken met Van Schip, Stroetinga, Beyer en Kluge.