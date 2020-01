Verzet groeit met de dag: ook PvdA Rotterdam tegen consumentenvuurwerk

De PvdA in Rotterdam wil dat er een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren komt. In plaats daarvan wil ze dat er per gebied georganiseerde vuurwerkshows komen. "Alle signalen staan op groen", schrijft de partij zaterdag op haar website. GroenLinks in Rotterdam pleit al langer voor een verbod op consumentenvuurwerk.

Volgens de PvdA neemt het draagvlak voor vuurwerk af en wordt de roep om een vuurwerkverbod steeds groter. "Oud en nieuw wordt inmiddels gezien als een avond waarbij regels niet meer gelden. Artsen spreken van een ‘horrornacht‘ en politie en brandweer roepen de politiek op in te grijpen."

De partij zegt daarom het nieuwe decennium te willen starten met een vuurwerkverbod. Als alternatief wil ze per gebied georganiseerde vuurwerkshows. Ook wil de PvdA laten onderzoeken of er een droneshow in combinatie met vuurwerk kan worden georganiseerd.

GroenLinks

GroenLinks-wethouder Arno Bonte stond enkele jaren geleden aan de wieg van het meldpunt vuurwerkoverlast. De partij pleit al langer voor een vuurwerkvrije jaarwisseling en herhaalde dit standpunt afgelopen vrijdag. Ze wil het liefst per direct een verbod zodat de stad de overgang van 2020 naar 2021 zonder knallers kan vieren. "We kunnen niet wachten op de landelijke politiek, Rotterdam kan dit zelf regelen", schrijft Stephan Leewis. Hij heeft inmiddels een debat aangevraagd.

Verzet tegen vuurwerk groeit ook landelijk

De gemeente Rotterdam besloot in maart 2019 om voortaan gebiedsverboden in te stellen voor het afsteken van vuurwerk. Maar dat gaat velen niet ver genoeg. Het verzet tegen het afsteken van vuurwerk, kort na Nieuwjaar, groeit met de dag. Uit een peiling van Rijnmond bleek vorige week dat ruim tweederde van de stemmers voor een verbod zijn. Ook landelijk zijn steeds meer partijen tegen consumentenvuurwerk. VVD en CDA houden een verbod echter tegen, omdat dat niet te handhaven zou zijn.

Veel VVD-bestuurders zijn het niet eens met de collega's in Den Haag. De Schiedamse burgemeester Lamers (CDA) sprak zondag van een 'doorgeschoten traditie'. Zijn collega in Den Haag waarnemend burgemeester Johan Remkes pleitte in het tv-programma Buitenhof voor 'een handhaafbaar verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen'. De VVD-burgemeester in Utrecht had zich daar ook al voor uitgesproken, net als Rotterdammer en oud-politicus Frans Weisglas. De Rotterdamse fractie van de VVD wil alleen gedeeltelijke verboden op consumentenvuurwerk, namelijk op wijkniveau.