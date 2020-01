Politie onderzoekt mogelijke brandstichting in Spijkenisse

De politie onderzoekt mogelijke brandstichting in een huis aan de J.P. Sweelinckstraat in Spijkenisse. Daar brak zondagavond rond 20.15 uur brand uit nadat een brandend voorwerp door de brievenbus was gegooid.

In de woning was niemand aanwezig. De buren maakte melding van een vreemde lucht.

Nadat de brandweer de deur van het huis had geforceerd om binnen te komen, bleek dat de woning vol stond met rook. De brandweer had het vuur daarna snel onder controle. Hoe groot de schade is, is niet bekend.

Omdat in de woning volgens de politie eerder een wietplantage is opgerold en nu niet duidelijk is hoe deze brand is ontstaan, doe de politie onderzoek. Zij melden dat ze niet uitsluiten dat het om brandstichting kan gaan.