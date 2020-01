Het weer van vandaag: de zon laat zich zien

Vandaag is het eerst bewolkt en het blijft vrijwel droog. In de loop van de dag komt vanuit het zuiden de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 7 of 8 graden en de zuiden- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee matig tot vrij krachtig.

Vanavond gaat het vanuit het westen voor een paar uur licht regenen, vannacht wordt het alweer droog en klaart het op en wordt het nevelig. De temperatuur daalt naar een graad of 4.

Morgen zien we af en toe de zon en blijft het tot de avond droog. In de middag wordt het 9 graden. De zuidwestenwind waait matig en aan zee in de middag (vrij) krachtig.

Vooruitzichten

De dagen erna is het erg zacht en is de winter in geen velden of wegen te bekennen. Het is eerst wisselvallig met vooral in de nacht naar donderdag en donderdagochtend perioden met regen.

Vanaf vrijdag wordt het droog met af en toe zon. Eerst wordt het 's middags 10 tot 13 graden, vanaf vrijdag wordt het minder zacht, maar het blijft te zacht voor januari.