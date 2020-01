Bewoners Noordereiland blij met invoering betaald parkeren: 'Wat een ruimte, fantastisch!'

Het Noordereiland was jarenlang hét parkeerwalhalla van Rotterdam. Niet ver van het centrum, veel parkeerplekken en het mooiste van alles: parkeren was er gratis. Honderden forenzen parkeerden er elke werkdag om vanaf daar verder de stad in te reizen, waardoor de bewoners zelf haast geen plek meer hadden. Maar met de invoering van betaald parkeren is daar nu een einde aan gekomen.

Het betaald parkeren op het Noordereiland is per 1 januari ingevoerd. Dat geldt op maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 23:00 uur en op zondag van 12:00 uur tot 23:00 uur. Kosten: 2,50 euro per uur. Het resultaat daarvan is meteen zichtbaar.

"Wat een ruimte hebben we gekregen hè, fantastisch!", zegt een man wiens vriendin op het Noordereiland woont. Hij kijkt maandagochtend uit op een hele rij lege parkeerplekken. "Ik ben hier regelmatig, maar ik moest altijd mijn auto dubbel parkeren als ik mijn hondje uit wilde laten. Deze oplossing hadden ze veel eerder moeten doen."

Ook bewoonster Dorien is blij met de invoering. "Ik weet niet wat ik zie", zegt ze. Wel had ze gehoopt dat het betaald parkeren niet tot 23:00 uur zou duren. "Dat maakt het eiland minder gastvrij."

De parkeerdruk op het eiland was al jaren hoog door de forenzen. Bewoners klaagden in 2014 al dat ze hun eigen auto daardoor niet kwijt kunnen. Hoewel de toenmalige wethouder Pex Langenberg geen oplossing zag in het betaald parkeren, lijkt het nu toch het gewenste effect te hebben.



Keerzijde is wel dat bewoners van het eiland een parkeervergunning moeten hebben. Die maandelijkse kosten zijn tien euro voor de eerste auto en twintig euro voor de tweede. "Een beetje betalen hebben we er wel voor over", besluit de man.