Rotterdams PvdA-raadslid verdacht van oplichting

In totaal zou voor ruim tienduizend euro zijn geclaimd. Het gaat om fototoestellen, laptops, brillen en schoenen, is in de dagvaarding te lezen. In totaal is acht keer een valse claim ingediend, tussen maart 2016 en juli 2018. Een keer is valse aangifte gedaan van diefstal bij de politie.

Kevin van Eikeren (33) kwam enkele dagen na de laatste valse claim in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij heeft onder meer veiligheid in zijn portefeuille.

De Rotterdammer zegt dat de oplichting niets met zijn raadswerk voor de PvdA te maken heeft. Verder wil hij vooruitlopend op de rechtszaak nog niet veel zeggen. "Ik heb inderdaad in het verleden een stomme fout gemaakt. Ik heb het gedaan omdat ik financieel door de bodem zat. Al het geld is terugbetaald aan de verzekeringsmaatschappijen."

Van Eikeren bespreekt de zaak maandag met de PvdA-fractie in Rotterdam. "Ik leg me neer bij elke beslissing die de fractie neemt."