Harroui over eventueel vertrek bij Sparta: 'Wil graag de stap maken'

Abdou Harroui is de volgende exponent van de succesvolle jeugdopleiding van Sparta. Halil Dervisoglu maakte recent de overstap naar Brentford en Ragnar Ache vertrekt in de zomer naar Eintracht Frankfurt. En Harroui? Hij is waarschijnlijk de volgende.

Zijn toekomst is nog niet duidelijk. "Er is wel wat interesse, ik weet het niet precies, maar ik ben er blij mee," vertelt Harroui over een aanstaand vertrek bij Sparta. "Ik zie het vooral als een teken dat ik het goed doe. Er zijn veel mooie clubs in Nederland, ik wil graag de stap maken."

Harroui heeft nagedacht over zijn sportieve toekomst. Hij wil graag naar een van de top-4 clubs in Nederland. "Ik heb er al aan geproefd bij Jong Oranje. De balsnelheid, hoog niveau. Ik hoop zo'n stap eerst in Nederland te maken, dan wellicht het buitenland. Maar mijn focus ligt nu natuurlijk nog op Sparta."