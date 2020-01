Veldwijk sluit aan bij trainingskamp Sparta, transfer naar club in Zuid-Korea afgeketst

Lars Veldwijk heeft zich ook maandag weer gemeld op het trainingskamp van Sparta in Spanje. Hij ging aanvankelijk 'wegens privéomstandigheden' niet mee naar het Zuid-Europese land, maar is er nu weer bij.

Veldwijk kreeg de tijd van Sparta om een afgeketste transfer te verwerken. De spits kon naar Jeonbuk Hyundai in Zuid-Korea, maar dat was alleen transfervrij mogelijk. Sparta wilde daar alleen aan meewerken als Halil Dervisoglu zou blijven, wat niet het geval is. Vooralsnog houdt Sparta de aanvaller daarom aan zijn contract.

Sinds de zomer van 2018 speelde Veldwijk voor Sparta. Eerder in zijn loopbaan droeg hij ook het shirt van onder andere FC Dordrecht en Excelsior.