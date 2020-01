Verdenking raadslid slaat in als bom bij PvdA Rotterdam

Het nieuws dat het Rotterdamse raadslid Kevin van Eikeren door justitie wordt verdacht van oplichting, is bij de PvdA-fractie als een bom ingeslagen. Voor zover bekend was niemand op de hoogte van de kwestie.

''Ik heb het nieuws via Rijnmond moeten vernemen”, zegt fractievoorziter Co Engberts. ''We zullen dit later vandaag intern bespreken."



Afdelingsvoorzitter Stef Fleischeuer is eveneens verrast. “Ik wist nergens van. Uiteraard gaan we dit onder meer met de fractie bespreken. Maar een partij heeft ook uitgangspunten en principes.”