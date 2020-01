'Ik heb een tevreden gevoel over wat ik in Rotterdam heb uitgespookt'

Bram Peper vindt het alleen jammer dat zijn ideeën voor bestuurlijke regiovorming niet geheel uit de verf zijn gekomen. De oud-burgemeester van Rotterdam is dinsdagavond om 19:00 uur te gast in de Radio Rijnmondstudio.

Peper was burgemeester (1982-1998) in een roerige tijd: denk aan Perron 0. Of de Erasmusbrug, die er nog moest komen. Onlangs werd bekend dat de huidige burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, gaat voor een derde termijn. Wat voor wissel dat trekt op je leven, weet Peper maar al te goed. En kijkt hij een beetje tevreden over het water en de stad wat nog steeds 'zijn' stad is?

Peper spreekt. Een uur lang, op Radio Rijnmond; dinsdagavond om 19:00 uur.

Liever op een ander tijdstip luisteren? Swipe de afbeelding bij dit artikel naar links en klik op het audio-icoontje. Of luister via de podcast: zoek op 'De Verdieping met Ruud de Boer'.