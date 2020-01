Steps en Promiss sluiten winkels

Het gaat om alle veertien filialen van Promiss en 38 van de 48 Steps-winkels. In de winkels werken in totaal 108 vaste medewerkers en 126 mensen met een tijdelijk contract. Van de vaste mensen kan ongeveer de helft gaan werken bij andere ketens van de modegroep.

Onze regio telt in totaal drie Stepswinkels; twee in Rotterdam en een in Hellevoetsluis. Het is niet bekend of deze filialen van Steps verdwijnen. Promiss zit alleen met een vestiging in het Alexandrium Shopping Center in Rotterdam. Deze winkel gaat in ieder geval weg.