Baby valt op luifel in Rotterdam-Feijenoord

Een baby is maandagmiddag vanaf de tweede etage op een soort van luifel op de Groene Hilledijk in Rotterdam-Feijenoord gevallen. Dat bevestigt de brandweer.

De brandweer heeft een raam ingeslagen op de eerste verdieping om de baby op de overkapping boven de winkelstraat te kunnen bereiken. Het kindje is vervolgens overgedragen aan het ambulancepersoneel.

Hoe de baby kon vallen en hoe het kleintje eraan toe is, is niet duidelijk. "Wonder boven wonder lijkt het mee te vallen", zegt een van de betrokken brandweerlieden op sociale media.