Duitser overleden na hardstylefeest in Gorinchem

Een man uit Duitsland is dit weekeinde overleden, nadat hij onwel werd tijdens een evenement in Gorinchem. Dat bevestigt Patrick Drenthen, woordvoerder van de evenementenhal in Gorinchem.

De man werd zaterdagavond onwel tijdens het feest We Are Hardstyle in de evenementenhal in Gorinchem. Een traumahelikopter kwam rond 23:30 uur ter plaatse. Het slachtoffer is vervolgens naar een ziekenhuis in Utrecht gebracht. Daar is hij later overleden.

De man zou overleden zijn na drugsgebruik. Dit kan de evenementenhal niet bevestigen. Het festival werd georganiseerd door een externe partij, waarmee de evenementenhal in Gorinchem vaker heeft samengewerkt.

"Zij hebben aan alle veiligheidseisen voldaan", zegt de woordvoerder. "We hebben het veiligheidsplan doorgenomen en er waren controles. Het handelen door de ehbo is verlopen zoals het hoort. Voor ons is dit geen reden om dingen in de aanpak te wijzigen. Het is heel triest dat dit heeft plaatsgevonden."

Een woordvoerder van de gemeente Gorinchem noemt het een 'tragisch incident'. Er is volgens hem geen reden om verder onderzoek te doen omdat de politie geen strafbare feiten heeft geconstateerd.