Ayoub en Kelly mogen weg bij Feyenoord

Ayoub en Kelly krijgen van Feyenoord "de ruimte om zich te oriënteren op een andere club waar ze meer kans hebben op speeltijd."

Yassin Ayoub kwam in het seizoen 2018/2019 over van FC Utrecht maar stond in anderhalf seizoen nooit in de basis bij een competitiewedstrijd van Feyenoord. Liam Kelly kwam afgelopen zomer naar Rotterdam, maar mocht slechts één wedstrijd als invaller wat minuten maken.