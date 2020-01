PvdA over vertrek frauderend raadslid: 'Kevin heeft een grote fout gemaakt'

“De fractie en het bestuur hebben begrip voor de beslissing van Kevin om het raadslidmaatschap neer te leggen." Dat staat in de verklaring van de Rotterdamse PvdA over het vertrek van raadslid Kevin van Eikeren.

"Mensen maken fouten, en ook raadsleden zijn mensen. Kevin heeft een grote fout gemaakt en dat erkent hij ook. Hij is tot de conclusie gekomen dat zijn positie als raadslid niet houdbaar is."

Van Eikeren heeft bekend voor ongeveer 10 duizend euro de verzekering te hebben opgelicht. Woensdag staat hij daarvoor voor de rechter.

"Voor de fractie en de PvdA Rotterdam is dit nieuws een hard gelag. We gaan Kevin en zijn inzet voor Rotterdam missen. We wensen hem al het beste in de toekomst”, aldus het PvdA-bestuur.