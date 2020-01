Van Stee: 'Veldwijk mag teleurgesteld zijn, maar moet het bij Sparta weer oppakken'

Nu de transfer van Lars Veldwijk naar de Koreaanse club Jeonbuk Hyundai is afgeketst, meldt de spits zich 'gewoon' weer bij Sparta. Technisch manager Henk van Stee begrijpt dat hij dat even moest verwerken.

"Ik ga er vanuit dat hij vandaag nog een beetje kribbig is en morgen nog wat teleurgesteld. Maar daarna moet hij het oppakken," zegt Van Stee tegen Rijnmond.

Veldwijk wist hoe de vork in de steel zat, volgens Van Stee. "Ik had hem gezegd: Alles hangt of staat bij uitspraken van Brentford (of Dervisoglu mocht blijven red.). Toen vroeg Lars of hij langer in Nederland mocht blijven, om afscheid te nemen van mensen. Maar toen zei ik hem ook al er rekening mee te houden dat hij hier in Spanje aan moest sluiten."

"Hij was er niet gelukkig mee toen ik hem belde dat het niet door ging. Als hij slim is, gaat hij voluit en helpt hij Sparta er in te blijven, om daarna een mooie transfer te maken," zegt Van Stee.