Goederenhub op Flakkee moet vervuilende ritjes groen maken

Het wordt steeds drukker op de weg, merken ze ook op Goeree-Overflakkee. Over de eenbaanswegen op het eiland gaat de laatste jaren vooral meer vrachtverkeer. Vervuilende ritjes, die ze op dit duurzame eiland liever willen beperken. Daarom ging maandag de Goederenhub GO van start, een plek waar trucks hun lading kunnen overzetten op elektrische busjes.

Er is een ruimte in een loods aan de Energiebaan in Oude-Tonge en de elektrische bus staat klaar. Maar op de eerste dag van de goederenhub is het nog wachten op de eerste ritjes. “Morgen heb ik een rit gepland staan”, weet uitvoerder Rien Buth. “Ik sta te popelen om te beginnen.”

Hij is nog druk bezig met het benaderen van bedrijven. De eerste ondernemers zijn aangehaakt en Buth verwacht dat anderen volgen zodra ze echt gaan beginnen. “Onze bus springt in het oog, dus dan zien mensen op Flakkee ook dat we er zijn.”

Vrachtwagens die vanaf de A29 het eiland af komen hoeven dankzij de hub niet meer het hele eiland over met hun lading. Het is de bedoeling om aan de andere kant van het eiland bij Stellendam er ook een te openen, zodat voor verkeer vanaf de N57 hetzelfde geldt.

Bundelen

De elektrische busjes zorgen voor minder uitstoot van CO2 en minder verkeersbewegingen, omdat leveringen gebundeld worden. “Je ziet vaak dat vrachtwagens met een halve lading rijden”, vertelt Jaap Nagtegaal, zelf ook transportondernemer.

Nagtegaal ziet wel dat bedrijven vooral niet willen dat het duurder is en meer tijd kost. “Wij denken dat we voor ondernemers juist een efficiëntieslag kunnen maken. Want het creëert veel rust binnen een bedrijf als alle pakketten op één moment op de dag samen binnen komen en niet in delen verspreid over de dag.”

Primeur in landelijk gebied

De goederenhubs zijn niet nieuw, maar ze komen vooral in grote steden voor. “Het is de eerste hub in landelijk gebied”, legt Monique Sweep uit van Coöperatie Deltawind, waar het idee ontstond. “En het unieke ervan is ook dat we het combineren met pakketbezorging voor particulieren.”

Het is de bedoeling dat de tweede goederenhub bij Stellendam ook dit jaar opent. “Maar je kan nou eenmaal niet gelijk groot beginnen”, aldus Sweep.