Klimaatactivisten vallen 'dood' neer voor de Markthal

Foto: een activiste doet alsof ze dood is

Het luchtalarm loeit en mensen vallen massaal neer voor de Rotterdamse Markthal. Ze blijven op de koude grond liggen en spelen of ze dood zijn. Het zijn aanhangers van 'Extinction Rebellion' die zo aandacht vragen voor het klimaat. Buurtbewoonster Dimpna (80) is er niet over te spreken: "Dit heb ik tijdens de oorlog ook meegemaakt."