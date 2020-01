Bijna de helft van de vuurwerkwinkels in de fout

Controleurs van de DCMR hebben 75 verkooppunten geïnspecteerd. Bij 29 was iets mis.

Bij vijftien ondernemers ging het om een overtreding waarbij het vuurwerk te hoog was gestapeld in de verkoopruimte. Dit was het eerste jaar dat de DCMR daar op controleerde. De dienst gaat de ondernemers later dit jaar extra voorlichten op de regels rondom stapelhoogte.

Veertien ondernemers gingen op andere fronten in de fout. Zo was het gangpad soms te smal of werd meer dan honderd kilo vuurwerk opgeslagen in een busje.

Bij een vuurwerkverkooppunt werd 95 kilo vuurwerk aan één persoon meegegeven, dit mag maximaal 25 kilo zijn.