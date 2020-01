Keeperstrainer Graafland langer bij Excelsior

"Ik werk hier sinds 2016 en het bevalt me nog steeds prima’’, zegt Graafland op de website van Excelsior. "Natuurlijk heb ik de ambitie om verder te kijken, maar op dit moment zie ik nog voldoende mogelijkheden om mezelf bij Excelsior verder te ontwikkelen. Eind november kreeg ik dit aanbod, dus ik heb er goed over na kunnen denken en heb besloten om deze kans met beide handen aan te grijpen."

Eerder was hij als speler voor de club actief. Als keeper stond hij van 2004 tot 2008 onder contract bij Excelsior en daarvoor werd hij vier seizoenen gehuurd van Feyenoord. Graafland promoveerde in het seizoen 2005-2006 met Excelsior naar de Eredivisie. Via Vitesse, Ajax en Feyenoord keerde hij in 2016 als keeperstrainer terug in Kralingen.