Overleden bezoeker dancefeest raakte onwel op parkeerterrein

De bezoeker van We Are Hardstyle die zaterdagavond overleed, raakte plotseling onwel op het parkeerterrein van de evenementenhal in Gorinchem. Dat zegt een woordvoerder van de organisatie.

"Ik heb dit in vijftien jaar tijd dat we feesten organiseren nog nooit meegemaakt. Er waren meer dan achtduizend mensen op het feest. Opeens kreeg ik een melding dat er iemand op het parkeerterrein onwel was geworden."

Er was op het feest een tiental EHBO'ers aanwezig. Die had de organisatie speciaal voor calamiteiten ingezet. "Van de EHBO heb ik begrepen dat hij vermoedelijk door een overdosis harddrugs onwel is geraakt. Hij was met een groepje vrienden uit Duitsland naar Gorinchem gereden om het feest te bezoeken."

Een woordvoerder van de gemeente Gorinchem noemt het een tragisch incident. Er is volgens hem geen reden om verder onderzoek te doen, omdat de politie geen strafbare feiten heeft geconstateerd.