Botlekbrug iedere avond dicht voor onderhoud

De Botlekbrug is deze week iedere avond afgesloten vanaf 22:00 uur. Dat is nodig omdat er onderhoud aan de brug moet worden uitgevoerd.

De afsluiting geldt voor alle verkeer, dus ook voor fietsers. De Oude Maas is gestremd voor hoge scheepvaart.

Doorgaand verkeer kan via de Botlektunnel. Fietsers moeten omrijden via de Spijkenisserbrug. De laatste afsluiting is in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De werkzaamheden aan de Botlekbrug bestaan onder andere uit aanpassingen aan de staalconstructie van de brugdekken, zoals lassen, boren en slijpen.