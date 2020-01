Wooning Zesdaagse dag vijf: Kluge en Reinhardt in het geel

De Nederlandse Wim Stroetinga en Youri Havik volgen op één ronde en 294 punten.

De eerste koppelkoers van de dag werd zoals gezegd gewonnen door De Ketele en Ghys. Zij pakten een ronde en verkleinden daardoor de achterstand op de top van het algemeen klassement.

De tweede (kortere) koppelkoers werd gewonnen door de Belgen Lindsay de Vylder en Jules Hesters die tot dusver in het algemeen klassement geen rol van betekenis speelden.

Volg de finaledag live op TV Rijnmond

Morgen wordt de laatste dag van de 38e Wooning Zesdaagse verreden. Twee keer krijgen de toprenners de kans om in een koppelkoers hun achterstand goed te maken op de leiders van het klassement.

Om 18.55 uur is er een korte koppelkoers, om 22.00 uur is het tijd voor de grote finale. Uiteraard is dat ook live te volgen via Rijmond. Op TV zijn we er bij van 19.30 uur tot en met 23.00 uur.

Frank Stout presenteert de uitzending, Léon Boele en John den Braber zijn de commentatoren.

Stand Algemeen Klassement Wooning Zesdaagse

1. Kluge-Reinhardt - 314 punten

2. De Ketele-Ghys - 200 punten

3. Stroetinga-Havik - 294 punten en 1 ronde

4. Keisse-Terpstra - 262 punten en 1 ronde

5. Van Schip-De Pauw - 186 punten en 1 ronde