Oogarts: in mijn ogen bestaat veilig vuurwerk niet

Voor het eerst lijkt een kleine meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer voorstander van een verbod op gevaarlijk vuurwerk. Dat blijkt na een rondgang langs de fracties in Den Haag. De Rotterdamse oogarts Tjeerd de Faber is voorzichtig enthousiast.

"Laten we niet te vroeg juichen", zegt de oogarts. Het gaat niet om een daadwerkelijke stemming in de Tweede Kamer, maar om een informele rondvraag. "Er kan binnen fracties verschillend worden gestemd."

Gevaarlijk vuurwerk

Maar de grootste kanttekening van De Faber zit hem in de inhoud van het voorstel. Dat gaat over een verbod op 'gevaarlijk vuurwerk'. "In mijn optiek als oogarts die dit al 35 jaar doet: veilig vuurwerk bestaat niet", zegt hij stellig.

"Siervuurwerk is verantwoordelijk voor 20 procent van de oogletsels", weet Faber. "Als je alleen knalvuurwerk en vuurpijlen afschaft, dan ben je er nog niet."

Toch is De Faber positief gestemd. "Mocht dit waar zijn, zou het absoluut een stap in de goede richting zijn. Tien procent steekt maar vuurwerk af, maar die tien procent houdt wel de hele samenleving een jaarwisseling in gijzeling. Dat kan niet de bedoeling van een feestje zijn."

Top 3

Afgelopen jaarwisseling was afschuwelijk, zegt de oogarts. Wat hem betreft komt deze jaarwisseling in de top drie van de 22 jaarwisselingen dat hij dienst had. "Het ging vele jaren steeds beter. De laatste drie ging het weer de verkeerde kant op. Ondanks vuurwerkbrillen en voorlichting. Het moet afgelopen zijn", zegt De Faber.

De arts in het Rotterdamse Oogziekenhuis kan over drie jaar met pensioen. "Ik hoop dat het voor die tijd geregeld is."