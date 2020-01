Hartverwarmende reacties na brand bij Dierenhoek Maassluis

Servies, handdoeken, voer en stro. Ingrid en Robin Herman van Dierenhoek 't Sparretje in Maassluis krijgen van alle kanten spullen aangeboden nadat in de nacht van zaterdag op zondag brand uitbrak in een schuur van de kinderboerderij. "Hartverwarmend", zegt Ingrid.

De brand brak zondagmorgen vroeg uit in een schuur waar medicatie, voedsel en gereedschap lag opgeslagen. "De werkbanken staan binnen, de voerkasten, gereedschap, onze keuken...", somt Ingrid op. "Alles is kapot en alles is zwart."



Bij de brand zelf kwamen geen dieren om het leven, dachten de eigenaren. Poes Smokey werd wel sindsdien vermist. Maandag kwam het trieste nieuws naar buiten dat Smokey dood is teruggevonden.

De wethouders en locoburgemeester van Maassluis kwamen zondagochtend langs met groente en fruit voor de dieren. Een dag later staan mensen uit Vlaardingen met stro op te stoep. Ze zijn niet de enigen. "De leverancier van ons voer heeft voer geschonken, de boeren hebben hooi en stro gegeven. Het is bizar wat mensen voor ons over hebben."

De kinderboerderij is de eerste dagen in ieder geval voorzien in het onderhoud van de dieren. "Nu gaan we een inventarisatie maken met wat we nog nodig hebben", legt Ingrid uit. "Anders komt iedereen spullen dubbel brengen en wij willen niet profiteren van de situatie. Ik heb liever dat ik gericht aan mensen kan vragen wat we nog nodig hebben."

Dat het tweetal doorgaat met de kinderboerderij, is een ding wat zeker is. Ze zijn gelukkig goed verzekerd. "We gaan onze schouders eronder zetten en we gaan ervoor zorgen dat we weer door kunnen, voor de gemeenschap. Dat is het belangrijkste."