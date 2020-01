Feyenoord oefent tegen UEFA Cup-bekende Dortmund en Hoffenheim van Schreuder

Feyenoord oefent tijdens het trainingskamp in het Spaanse Marbella tegen de Duitse Bundesliga-clubs 1899 Hoffenheim en Borussia Dortmund. De wedstrijd tegen Hoffenheim wordt op woensdag 8 januari gespeeld, Dortmund is zaterdag 11 januari de tegenstander.

De oefenwedstrijd tegen Hoffenheim begint om 15.30 uur en wordt gespeeld op La Quinta Football Fields.

De wedstrijd tegen de achtvoudig kampioen van Duitsland begint om 12.00 uur en vindt plaats op de Dama de Noche Football Pitches in Marbella.

De oefenwedstrijden worden onder voorbehoud uitgezonden op het Youtube-kanaal van de Rotterdammers.

Oude bekende

Vorig seizoen oefende Feyenoord in Marbella ook tegen Borussia Dortmund. Toen verloren de Rotterdammers met 2-1 van de huidige nummer vier van Duitsland. Bart Nieuwkoop maakte toen het enige doelpunt voor Feyenoord.

Feyenoord bewaart verder mooie herinneringen aan wedstrijden tegen Dortmund. In 2002 waren de Duitsers de tegenstanders in de UEFA Cup-finale, die door Feyenoord gewonnen werd.

Schreuder

De andere tegenstander: Hoffenheim, staat onder leiding van oud-Feyenoorder Alfred Schreuder. Hij staat met zijn ploeg op de zevende plek in de Bundesliga.

Schreuder genoot zijn opleiding in Rotterdam en kwam in drie periodes uit voor Feyenoord: van 1991-1993, het seizoen 2003-2004 en van 2005 tot 2007. In totaal speelde hij echter slechts 33 duels voor de Rotterdammers.