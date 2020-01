Rotterdam en Amsterdam maken havenregels eenvoudiger

Tot nu toe hadden beide havens verschillende regelgeving. Dat maakte het voor werknemers in de havens en scheepsbemanningen moeilijker om alles goed te doen.

Een voorbeeld is het verbod op roken, vonkvorming en open vuur in een petroleumhaven of oliehaven: hier is van twee bepalingen één gemaakt.

Ook is een hoofdstuk toegevoegd over energie in de haven. Op die manier kan flexibel ingespeeld worden op de komst van nieuwe en schone brandstoffen.

Rotterdam werkt steeds meer samen met de haven van Amsterdam. Zo gebruiken beide havens het haveninformatiesysteem HAMIS en dragen de medewerkers binnenkort dezelfde bedrijfskleding.

De nieuwe regels gelden niet alleen in de twee grootste havens van Nederland, maar ook in de buurhavens als Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen en Schiedam.