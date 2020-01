'Nieuwe zwavelregels voor zeeschepen raken ook consument'

Rederijen willen er liever niet aan, maar sinds 1 januari is het toch wereldwijd verplicht: varen op zee mag alleen nog op bunkerolie met maximaal 0,5 zwavelgehalte. En dat is duurder dan de 3,5 procent zwavel die voorheen was toegestaan.

"Of ze willen of niet, ze moeten wel. En wij gaan dat als consument ook merken, want die kostenverhoging zal vast doorberekend worden in producten van overzee," vermoedt Niels Groenewold van de Verenigde Tankrederij.

Duurder

Met zijn 23 bunkerschepen levert hij brandstof aan containerschepen, cruiseschepen en binnenvaartschepen. De prijs van laagzwavelige stookolie is volgens de eigenaar ongeveer 5 procent duurder dan de hoogzwavelige stookolie.

"In een schip gaat zo'n duizend tot tienduizend ton aan brandstof. De olieprijs is momenteel 280 dollar per duizend liter, dus reken maar uit wat het de rederijen extra kost: 14 dollar maal tienduizend."

Vraag en aanbod

Wereldwijd is de vraag naar laagzwavelige stookolie iets groter dan het aanbod, aldus Groenewold. "Maar er zijn havens waar voldoende laagzwavelige brandstof beschikbaar is, zoals hier in Rotterdam en in Singapore. Het Havenbedrijf heeft hier jaren terug al samen met de oliemaatschappijen in geïnvesteerd. We zijn daardoor een van de goedkoopste leveranciers."

De havenautoriteiten controleren steekproefsgewijs of de zeeschepen zich aan de maatregel houden. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van zwavelvliegtuigen en een zwavelsnuffelpaal die te veel uitstoot detecteert. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een fikse boete.

Scrubber

Alleen schepen die gebruik maken van een rookgasreiniger (een zogenaamde scrubber) mogen nog gebruik maken van zware stookolie. Dit systeem filtert de zwavel uit de uitlaatgassen. Een ander alternatief is vloeibare aardgas (LNG), maar daar maakt volgens Groenewold nog geen 10 procent van de zeeschepen gebruik van.

"Uiteindelijk moeten alle schepen eraan, net zoals wij consumenten ook zijn overgestapt van Euro 95 naar E10 met biocomponenten. Het is tenslotte een stuk beter voor het milieu," besluit Groenewold.