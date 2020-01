Ex-dakloze Patrick exposeert foto's in de Art Rotterdam Week

Het gaat goed met voormalig dakloze Patrick van der Jagt. De Rotterdammer, die bekend werd met zijn deelname aan het RTL4-programma The Rotterdam Project, gaat binnenkort met zijn foto's exposeren tijdens de Art Rotterdam Week in de Foodhallen. "Ik ben daar super trots op!", straalt 'Caveman010' Patrick.

In zijn woonkamer wil Patrick nog niet veel prijs geven over zijn foto's. Wel vertelt hij dat het thema 'Mensen in Rotterdam' is.

Zo heeft 'Caveman010', Patrick's gebruikersnaam op Instagram, een foto gemaakt bij uitgaansgelegenheid Annabel. "Hier heb ik veel gelopen toen ik op straat liep", vertelt Patrick, terwijl hij langs zijn foto's op de computer klikt.

'Kans met beide handen gegrepen'

Dankzij zijn deelname aan The Rotterdam Project van Beau van Erven Dorens kreeg het leven van Patrick een flinke impuls. De Rotterdammer leefde lang op straat, maar heeft nu zijn eigen huis. Bovendien staat Patrick met zijn foto's klaar voor alweer zijn vierde expositie.

"Ik ben hard aan het werk, nog steeds in herstel en gezond van lijf en leden. Dat vind ik het allerbelangrijkste van allemaal", zegt Patrick. "Het zit in mijn bovenkamer en gezondheid goed in elkaar."



Ook geeft Patrick toe dat The Rotterdam Project een belangrijke rol heeft gespeeld in zijn bekendheid als fotograaf: "Ik heb een kans gekregen en die heb ik met beide handen gegrepen."

Het werk van Caveman010 Patrick is van 5 tot 9 februari tijdens de Art Rotterdam Week in de Foodhallen te zien.