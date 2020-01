'Knap vervelend voor PvdA, maar de stad blijft wel draaien'

De PvdA moet de screening van raadsleden misschien wel wat beter doen. Dat zegt John Bijl van het Periklesinstituut, dat gemeenteraden en provinciale staten traint. Hij reageert op het nieuws dat raadslid Kevin van Eikeren van de PvdA in Rotterdam is opgestapt na verzekeringsfraude. Volgens hem is het vervelend voor de partij, maar gaat het incident de politiek er niet van weerhouden haar werk te doen.

Van Eikeren had de verzekering enkele keren opgelicht, tot vlak voordat hij raadslid werd. Woensdag staat hij voor de rechter. Hij had erover gezwegen toen hij solliciteerde als raadslid van de PvdA. Dat is een kras voor de partij, vindt Bijl. "Je verwacht van een volksvertegenwoordiger een hoge moraal, dan is het altijd weer een tegenvaller als dat niet zo blijkt te zijn."

Het komt volgens Bijl ongeveer een keer per jaar voor dat een raadslid fraudeert. "Er zijn bijna negenduizend raadsleden in Nederland, dan is er altijd wel iemand die niet met zijn vingers uit de snoeppot kan blijven."

"Het betekent dat je toch iemand hebt binnengehaald die geen schone handen had. En ja, dat wil geen enkele politieke partij natuurlijk", zei Bijl tegen Rijnmond.

Het is volgens Bijl moeilijk te zeggen of er niet goed is gecontroleerd. "Ik kan me ook goed voorstellen dat Kevin in zijn sollicitatiegesprek niet openhartig is geweest. Het is de vraag of je erachter had kunnen komen."

"Een politieke vereniging, een politieke partij, is natuurlijk ook een soort sociale gemeenschap. En misschien zijn er wel signalen geweest dat het niet zo goed met hem ging. Daar moet je als sociale vereniging, ook als het een klaverjasclub is, maar zeker ook als politieke partij, zeker wel oog voor hebben. Er zijn altijd wel wat signalen te zien hoe iemand in het leven staat. Daar moet je als politici onderling ook op kunnen letten."

De PvdA in Rotterdam noemt het vertrek van Van Eikeren een hard gelag. Wie hem opvolgt als raadslid, is nog niet bekend.