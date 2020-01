Sparta-soap compleet: Veldwijk vliegt tóch terug om transfer naar Zuid-Korea af te ronden

Sparta-spits Lars Veldwijk is teruggevlogen naar Nederland om zijn transfer naar Zuid-Korea tóch af te ronden. De aanvaller sloot maandag nog later aan bij het trainingskamp van de Rotterdammers.

Maandagochtend arriveerde Veldwijk later bij het trainingskamp in Spanje, omdat hij de afgeketste transfer naar het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Hyundai mocht verwerken van technisch manager Henk van Stee.

De transfer kon geen doorgang vinden omdat de Zuid-Koreanen geen transfersom wilden betalen voor Veldwijk. Dat in combinatie met het vertrek van aanvaller Halil Dervisoglu naar Brentford deed Van Stee besluiten om er een stokje voor te steken.

Het is onbekend of Jeonbuk Hyundai nu wel over de brug komt met een transfersom. De clubs zijn in onderhandeling.