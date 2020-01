Het weer van vandaag: opvallend zacht

Vanavond en vannacht is het bewolkt en wordt het nevelig met vanuit het westen af en toe motregen. De aangevoerde lucht wordt alleen maar zachter en uiteindelijk wordt het 9 tot 11 graden. Er staat een matige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Morgen is een grijze dag met soms motregen. In de avond gaat het vanuit het westen harder regenen. Met een middagtemperatuur van 12 graden is het erg zacht. Er staat een matige en aan zee eerst nog vrij krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

De komende dagen komt er geen einde aan het opvallend zachte weer. Normaal is het in januari in het midden van het land 6,0 graden en in de nacht 0,8 graden. Donderdag is het herfstachtig met perioden met regen en staat er een stevige zuidwestenwind.

Vrijdagochtend trekt de regen weg en volgen opklaringen. In het weekend is er af en toe zon en blijft het overwegend droog. Donderdag is het met 12 graden nog erg zacht, daarna wordt het met 8 of 9 graden minder zacht.