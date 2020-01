Krimp in bouwproductie door stikstof- en pfas-crisis

Een eerder protest in de bouw, eind oktober. Foto: Rijnmond

Het aantal opgeleverde huizen en andere gebouwen in Nederland krimpt dit jaar met twee procent door de stikstof- en pfas-crisis. Dat verwacht ABN Amro. De bouw zette in 2019 nog een groei van vier procent neer.

Door de uitspraak van de Raad van State vorig jaar mogen er niet zomaar vergunningen afgegeven worden voor bouwprojecten waarbij stikstof wordt uitgestoten. ABN Amro zag een aantal maanden na de uitspraak van de Raad van State een sterke daling van bijna dertig procent in het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe gebouwen.

Sinds afgelopen zomer gelden er ook strengere normen voor de hoeveelheid PFAS in grond, waardoor grond niet zomaar verplaatst mag worden.

Bouwers uit onder meer deze regio hebben al meerdere keren actie gevoerd tegen het stikstof- en pfasbeleid. Als het aan grondverzetter Arnold Tuytel uit Oud-Alblas ligt, moet de pfas-norm omhoog.

"De regering denkt dat dit schadelijk is voor de volksgezondheid. De waardes die ze nu hanteren zitten al jaren in de grond. Daar is niemand aan dood gegaan", zei Tuytel eerder bij Rijnmond. "Nu denken ze dat iedereen eraan dood gaat, dus hebben ze de grenswaarde omlaag gehaald. Maar zij weten niet wat voor gevolgen dit heeft voor ons."



Daling in aantal afgegeven vergunningen

De effecten daarvan werken volgens de bank gemiddeld na een half jaar door in de bouwproductie.

Producenten van hout- en bouwmaterialen zullen dit dan als een van de eersten gaan merken, omdat de materialen aan het begin van een bouwproject bij hen worden ingekocht. "De orderportefeuille van bouwers is nog steeds historisch hoog, maar begint de eerste scheurtjes te vertonen", ziet de bank.

Hoe lang de problemen voor de bouw zullen aanhouden, is nog onduidelijk. "Dit hangt af van verdere maatregelen die het kabinet gaat nemen", zegt ABN. Voor 2021 verwacht de bank een stabilisering van de bouwproductie.