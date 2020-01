Overleden loempiakoning herdacht met rouwkraam

De markt op de Binnenrotte in het centrum van Rotterdam is in rouw na de dood afgelopen weekend van Ron Balakian, de zogenoemde loempiakoning van de markt. Annemiek Bergshof werkte jarenlang met hem samen en richt dinsdagochtend de loempiakraam in als rouwkraam, om hem te herdenken.

De loempiakraam maakt een stemmige indruk. De kraam is deze dinsdag helemaal zwart, er ligt een condoleanceboek en er is ruimte om bloemen neer te leggen.

"Ik heb vanaf mijn dertiende jaar met hem gewerkt", vertelt Annemiek. "Het was een icoon op de markt. Zijn mentaliteit; hij was altijd vrolijk. Hij was altijd geliefd bij de kooplieden én bij het publiek."



Ron was al een paar jaar ziek en stond daardoor de laatste jaren niet meer op de markt.Maar het gemis is er niet minder om. Op sociale media stromen de reacties binnen over zijn veelgeprezen loempia's en kroepia's, waarmee hij ruim vijftig jaar op de markt stond.

"Vroeger zei hij: 'Als ik kom te overlijden, wil ik met mijn kist over de markt'. Maar dat gaat niet, dus maak ik een rouwkraam", zegt Annemiek. "Hier kunnen we hem herdenken en mooie verhalen vertellen over hem met elkaar."

Annemiek zet het werk in de kraam door. "Hij was als een vader voor me, hij had zelf geen kinderen. Ik ben blij dat zijn vrouw het door wil zetten met mij samen. We zullen er samen voor zorgen dat die loempia en kroepia never nooit uit Rotterdam gaat."