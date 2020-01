'Houd je aan de regels in de buurt van Schotse Hooglanders'

Ze zien er zo schattig en aaibaar uit, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Schotse Hooglanders, grote bruine koeien met grote hoorns die onder meer op het Eiland van Brienenoord grazen, blijven dieren en vereisen een specifieke aanpak. "Houd afstand", adviseert boswachter Mirjam Eikelenboom.

Een 63-jarige man raakte afgelopen weekend gewond toen hij door een Tauros werd aangevallen in een natuurgebied in Brabant. Mogelijk kwam hij te dicht bij het dier om een foto te maken, zegt Omroep Brabant. Hij werd op de hoorns genomen en vloog meters de lucht in.

Net als de Tauros is de Schotse Hooglander een runderras met grote hoorns. Op de terreinen van het Zuid-Hollands Landschap waar Schotse Hooglanders grazen, wordt gewaarschuwd voor zaken waar je rekening mee moet houden als je de dieren tegenkomt.

Houd afstand

"Een van de dingen die je als eerste leest bij bijvoorbeeld het Eiland van Brienenoord, is dat je afstand moet houden. Dat is niet voor niets", vertelt Eikelenboom. "Als je je daar aan houdt, zullen koeien af en toe eens opkijken en gaan ze rustig verder. Maar op het moment dat er jonge kalfjes zijn, komen ze op voor hun kleintje en kunnen ze best fel worden."

De dieren kunnen op zo'n moment sneller reageren op onverwachte bewegingen. Ook het doorkruisen van de kudde is een no-go. "Ga niet tussen moeder en kalf instaan. Dat kan hele gevaarlijke situaties opleveren."

Een ander belangrijk punt is volgens de boswachter om honden aangelijnd te houden. "Honden hebben een bepaald instinct waar de koeien weer op kunnen reageren."

Sommige wandelaars nemen een stuk brood mee om aan de dieren te voeren. Ook dat raadt de boswachter af. "Ze hebben ook in de winter zat te eten uit de natuur", zegt Eikelenboom. Daarnaast zorgen de dieren er op die manier voor dat het bos niet dichtgroeit. "Het zijn eigenlijk de mooiste natuurbeheerders die je kan hebben op het terrein."

Blijf rustig

Mocht het dan toch voorkomen dat een Schotse Hooglander op je af komt, is het zaak om rustig te blijven. "Mijn ervaring is dat rennen eigenlijk averechts werkt; dan gaan de dieren ook rennen", zegt Eikelenboom. "Probeer langzaam achteruit te lopen of doe langzaam een stap opzij. Sta stevig en straal dat ook uit."

De dieren lijken log, maar zijn dat allerminst. "Ze kunnen hard rennen en halen je uiteindelijk toch wel in. In alle gevallen geldt: laat het niet zo ver komen."