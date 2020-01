Het Zalmhuis krijgt fikse opknapbeurt: 'Oma en kleinzoon moeten het mooi gaan vinden'

Restaurant Zalmhuis in Capelle aan den IJssel is aan een rigoureuze verbouwing begonnen. Van de buitenkant blijft het iconische pand hetzelfde, maar aan de binnenkant ondergaat de zaak aan de Nieuwe Maas onder de nieuwe eigenaar een totale metamorfose.

Die nieuwe eigenaar, Herman Hell, is vooral gecharmeerd van de uiterlijke schoonheid van het pand. Hij vindt wel dat de binnenkant een opknapbeurt nodig heeft. "We gaan binnen op zoek naar een andere stijl. Het wordt meer van deze tijd. Het is de bedoeling dat jong en oud zich hier welkom gaat voelen", zegt Hell.

Bij binnenkomst valt de enorme hoeveelheid houtwerk meteen op, net als de lambrisering en het glas in lood. "De oude, bruine houtkleur gaat verdwijnen. Die wordt vervangen voor een meer hedendaagse stijl die meer mensen zal aanspreken", zegt de nieuwe eigenaar.

De goederenlift, die het zicht naar het water versperd, gaat ook verdwijnen. "Daardoor zie je bij binnenkomst meteen de Van Brienenoordbrug. En de rivier natuurlijk, waar de zalmen ooit gevangen zijn en waar het pand zijn naam aan ontleend."

Zalmrokerij

Links van de entree is een nieuw huisje neergezet waar twee keer in de week zalm gerookt gaat worden. "De beste zalm komt uit Alaska, maar de huiszalm, die overigens biologisch is, komt uit Schotland." Als de zaak weer open gaat, wordt de high salmon één van de specialiteiten op de menukaart. "Je kunt dan een soort high tea, maar dan met zalm en gin, krijgen."

"Voor mij is het een succes als een kleinzoon zijn oma hier mee naartoe neemt en dat ze het allebei een heel mooie zaak vinden. Dan is het voor mij geslaagd", zegt Hell stellig. "Het wordt geen dure zaak. Geen prijzen waar je van gaat schrikken. Het moet laagdrempelig blijven."