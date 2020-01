Politie: brand kinderboerderij Maassluis waarschijnlijk aangestoken

De politie en de brandweer gaan ervan uit dat de brand bij Dierenhoek 't Sparretje in Maassluis afgelopen weekend is aangestoken. De beheerder van de kinderboerderij gaat binnenkort aangifte doen.

Een woordvoerder van de politie laat dinsdag weten dat het onderzoek van de politie en de brandweer nog aan de gang is. "Maar wij gaan voorlopig uit van brandstichting", zegt de woordvoerder.



Weer open

Bij de brand in de nacht van zaterdag op zondag ging de kantine van de kinderboerderij van binnen volledig verloren. Toch is het de bedoeling dat de Dierenhoek deze week wel weer open kan. "Dat is wel onze intentie", zegt beheerder Ingrid Herman.

De kantine had meerdere functies voor de kinderboerderij. "Het is een ruimte waar het voedsel wordt bereid voor de dieren en waar we groepen opvangen", legt Herman verder uit. "De gemeente heeft gisteren (maandag, red.) de hooiopslag vrijgemaakt, want dat was door alle rook niet meer bruikbaar. Die ruimte gebruiken we nu maar om het voer te bereiden."

Medeleven

Verder is het hard werken deze week, zegt Herman. Maandag kregen de medewerkers van de Dierenhoek opnieuw een klap, toen bleek dat de zoekgeraakte poes Smokey toch is omgekomen bij de brand.



"Vandaag is er een gesprek met de gemeente", besluit Herman. "Op een deel van het terrein is geen stroom en water. Dat moet nog geregeld worden. Wel is het erg fijn dat iedereen meeleeft en spullen komt brengen. Ik ga ook nog even inventariseren wat er bijvoorbeeld nog aan gereedschap nodig is, want ik wil voorkomen dat we sommige spullen straks dubbel hebben."