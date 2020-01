Van Stee: 'Veldwijk op trainingskamp teleurgesteld en ongemotiveerd'

Lars Veldwijk heeft maandag het trainingskamp van Sparta verlaten om in Nederland zijn transfer naar de Zuid-Koreaanse club Jeonbuk Hyundai af te ronden. Henk van Stee, technisch manager van Sparta, vertelt waarom Veldwijk het trainingskamp in Spanje mocht verlaten.

"Als er een transferbedrag zou komen, dan zouden we om de tafel gaan zitten. Dat was hiervoor niet het geval", legt Van Stee uit.

Nu is Jeonbuk Hyundai wél bereid om voor Veldwijk te betalen, mocht de spits van Sparta terug naar Nederland om zijn transfer af te ronden. Ook zijn houding op het trainingskamp speelde mee.

"Veldwijk was gisteren teleurgesteld en zwaar ongemotiveerd", stelt Van Stee. Daarom besloot hij om met trainer Henk Fraser de zaak te evalueren. "Wat is de waarde van Veldwijk als hij niet alleen teleurgesteld, maar ook zwaar ongeïnteresseerd is?"

'Veldwijk had zijn zinnen op transfer gezet'

Van Stee merkte aan alles dat Veldwijk absoluut niet meer voor Sparta wilde spelen. "Hij had zijn zinnen gezet op een transfer naar Zuid-Korea", zegt de technisch manager van Sparta.

"Het is niet zo dat Sparta hiermee Veldwijk een hak wilde zetten. Deze vier weken hadden we hem toch niet nodig gehad. Ook conditioneel komt hij tekort."

Veldwijk mag van Van Stee niet transfervrij Sparta verlaten. "Als de transfer niet doorkomt, dan kan het zijn dat Veldwijk een paar dagen thuis zit. Uiteindelijk moet hij dan wel weer aan het werk."

Vervanger? 'Afhankelijk van andere clubs'

Met Ragnar Ache, Joël Piroe, Patrick Joosten en Mohamed Rayhi heeft Sparta nog een aantal aanvallers in de selectie. Nu een vertrek van Veldwijk aanstaande lijkt, moet Van Stee weer de transfermarkt op.

"We gaan alleen een speler halen als die een toegevoegde waarde is. We hebben wel een lijstje, maar Sparta is afhankelijk van andere clubs of zij hun speler laten gaan", zegt Van Stee.

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Henk van Stee (technisch manager van Sparta).