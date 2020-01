Opnieuw poes gedumpt in vervoersbox

Voor de tweede keer in korte tijd is bij het dierenopvangcentrum in Vlaardingen een poes binnengebracht, die gedumpt was in een vervoersbox. Het dier werd achtergelaten in de tuin van een huis aan de Bredevoorde in Rotterdam-Zuidwijk.

Eerder deze week werd ook al een poes in dezelfde omstandigheden binnengebracht bij het dierenopvangcentrum. "Zo jammer dat er geen briefje bij zit met de reden, informatie over bijvoorbeeld haar leeftijd, of ze gesteriliseerd is, hoe ze qua karakter is...", schrijft het dierenopvangcentrum.

De poes die nu is binnengebracht, had wel een zachte mand en voer in de box. "Het is in dit geval duidelijk dat iemand 'het beste' met haar voorhad."

Het dierenopvangcentrum is op zoek naar het baasje van het dier en hoopt zo het verhaal achter de gedumpte poes te kunnen achterhalen.