Vijf jaar geleden: Aboutaleb over aanslag Charlie Hebdo - 'Rot toch op'

De aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs schokte de hele wereld. Maar het was de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb die plots in de schijnwerpers kwam te staan. Met een krachtig interview en felle bewoordingen eiste de burgemeester én moslim een hoofdrol op. "Als je het niet ziet zitten dat humoristen een krantje maken, ja...mag ik het zo zeggen: rot toch op!"

Twee gemaskerde mannen, uitgerust met kogelwerende vesten en kalasjnikovs, vielen de receptie van Charlie Hebdo in Parijs binnen. Wat volgde was een genadeloze slachtpartij waarbij twaalf doden vielen.

De aanslag op de redactie van het tijdschrift werd opgeëist door de moslimfundamentalistische terreurbeweging Al-Qaeda.

'Pak je koffers en vertrek'

Burgemeester Aboutaleb keerde zich fel tegen de aanslagen en de motieven ervan. In het tv-programma Nieuwsuur noemde hij de aanslag een "onbeschrijflijke vorm van barbarij, van achterlijkheid". Hij uitte zijn woede niet alleen als burgemeester, maar ook als moslim.

Tegen Nederlanders die met de daders meevoelen, zei Aboutaleb stellig: "In hemelsnaam, pak je koffer en vertrek. Er is misschien een plek in de wereld waar je tot je recht kunt komen. Ga niet onschuldige journalisten ombrengen, dat is zo verachtelijk. Verdwijn als je in Nederland je plek niet kunt vinden."

Een dag na de aanslag riep hij op Plein 1940 op om vooral eensgezind en mondig te blijven. ''Wij laten ons niet de mond snoeren, want de kalasjnikov is niet het instrument dat leidt tot vrede en dialoog."

Geen wapens maar woorden

Aboutaleb riep iedereen op de tolerante samenleving te verdedigen; ''om met mij voor te gaan in de strijd. Niet verdeeld, maar samen. Niet met wapens, maar met woorden. Niet met haat, maar met liefde.''

Bekijk in de video hierboven de volledige toespraak van burgemeester Aboutaleb op Plein 1940 terug.